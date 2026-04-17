Edirne'de Abartı Egzozlu Motosiklete Cezası - Son Dakika
Edirne'de Abartı Egzozlu Motosiklete Cezası

17.04.2026 11:03
Uzunköprü'de abartı egzozlu motosiklet sürücüsüne 24 bin TL ceza kesildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çevreye rahatsızlık veren abartı egzozlu bir motosikletliye 24 bin 162 TL idari para cezası uygulandı.

İlçedeki Hüseyin Çorum Sağlık Meslek Lisesi çevresinde güvenlik tedbirleri ve denetimlerini sürdüren güvenlik ekipleri, abartı egzozlu bir motosikleti durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücüye; abartı egzoz kullanmak, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve kask takmamak suçlarından toplam 24 bin 162 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca motosiklet 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Uzunköprü, 3. Sayfa, Güvenlik, Edirne, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü’ne girdi Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı

Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
