Edirne\'de Aile Cinayeti: Anne ve Oğul Öldürüldü

Edirne'de bir kişi, eşini ve 11 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Ö.G.A. (41), eşi Didem Örs Alacı (38) ile 11 yaşındaki oğulları Doruk Kaan Alacı'yı öldürdükten sonra bıçakla kendini yaralayarak intihara kalkıştı. Ailenden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine yaşadıkları eve itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri, anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. Ağır yaralı Ö.G.A. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne ile oğlunun cansız bedenleri otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücutlarında bıçak ve silahla yaralanma tespit edilmeyen anne ve çocuğun kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - EDİRNE