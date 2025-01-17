Edirne'de Alkollü Sürücü Davası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de Alkollü Sürücü Davası

Edirne\'de Alkollü Sürücü Davası

Alkollü sürücünün çarptığı doktor hayatını kaybetti. Mahkeme dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

17.01.2025 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de bisikletiyle seyir halindeyken alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Dr. Barçın Barı davasında, tutuklu sanığın avukatı Demirkan Çağlayan, "Edirne'de alkol tüketimi normaldir, ben de alkollü araba kullanıyorum" sözleriyle savunma yaptı.

Edirne'de 29 Ağustos 2024 tarihinde Atatürk Bulvarı'nda bisikletiyle seyir halindeyken alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 33 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Barçın Barı davasının karar duruşması Edirne 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Kazada hayatını kaybeden bisikletli Barçın Barı'nın avukatları duruşmada yaptıkları savunmada, sanık otomobil sürücüsü B.K'nın daha önce de alkollü araç kullanmaktan iki kez ehliyetine el konulduğunu belirterek, kaza anında yapılan alkol ölçümünde 300 promil alkollü olduğunu söylediler.

Tutuklu sanık otomobil sürücüsü B.K'nın avukatı Demirkan Çağlayan da, duruşmada savunma yaptı. Edirne'de alkol tüketiminin normal olduğunu belirterek savunmasına başlayan Çağlayan, "Edirne'de alkol tüketimi normaldir. Birçok insan alkol tüketir araç kullanır. Ben de alkollü arabaya biniyorum, yakalarsalar ceza versinler" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme hakimi, otomobil sürücüsü sanık B.K'nın kaza anında 300 promil alkollü olduğuna, daha önce de alkollü araç kullanmaktan iki kez ehliyetine el konulduğuna, kastla öldürme suçunu oluşturup oluşturmayacağı hususunun değerlendirilmesine karar vererek, dava dosyasını ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Mahkeme hakimi, "hukuki ve vicdani kanaatine varılarak davaya bakmanın mahkememizin görevinde olmadığı anlaşılmakla mahkememizin davadan görevsizliğine" sözleriyle duruşmayı sonlandırdı.

Duruşmanın sonunda Barçın Barı'nın eşi Aslı Barı ve avukatları açıklama yaptı. Öte yandan, kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Korku dolu anlar, saniye saniye kameraya yansıdı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, edirne, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Alkollü Sürücü Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 00:49:17. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Alkollü Sürücü Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.