Edirne'de Alkollü Sürücü Direğe Çarptı
Edirne'de Alkollü Sürücü Direğe Çarptı

Edirne\'de Alkollü Sürücü Direğe Çarptı
16.02.2026 20:09
Alkollü sürücünün aracı direğe çarpınca, direk park halindeki araca devrildi. Şans eseri yaralanma olmadı.

Edirne'de alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, devrilen direk park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi Suni Gölet mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 22 ABV 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Hızını alamayan otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle yerinden sökülen elektrik direği, park halinde bulunan 22 AJ 343 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada her iki araçta da büyük hasar meydana gelirken, olay anında çevrede kimsenin bulunmaması yaralanmanın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde sürücü H.A'nın alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Edirne, Olay, Son Dakika

20:18
