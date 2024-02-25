Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin karşı şeride uçtuğu ve bir otomobille çarpışmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Alınan bilgilere göre, Emre A.'nın kullandığı 22 DT 888 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride uçtu. Reklam panosuna da çarparak zarar veren otomobil, geçtiği şeritte seyreden bir başka otomobille çarpışmaktan saniyelerle kurtuldu. Kazadan yara almadan kurtulan otomobilin sürücüsü Emre A., araçtan inip hızla kaza yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından kaza yerine yakın mesafede yakalanan sürücü, tekrar kaza yerine getirildi. Sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmeyen sürücünün yapılan ölçümde 293 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza yapan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil karşı şeride uçtu - Son Dakika
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, "Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz" dedi.
Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.
Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra diğer çevre illerde de hissedildi.
İstanbul'un en büyük 5. ilçesi ünvanına sahip olan Bağcılar'ın belediye başkanı Abdullah Özdemir yeni dönem projelerini anlattı. Eğitimden çevreye kadar 8 ayrı başlıktan oluşan projeler, toplumun her kesimine hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da düzenlediği mitingde ana muhalefet partisine yüklendi. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden uzaklaştırılmasına atıfta bulunan Erdoğan, "Yere göğe sığdıramadıkları genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar. Halbuki seçim gecesi hepsi de ne diyordu? 'Kazandık, kazanıyoruz.' Bu nakaratla milletin aklıyla dalga geçiyorlardı." dedi.
Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Kampanya şartlarında aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasında AK Parti Milletvekili Kurtcan Çelebi'ye arsa çıkması ses getirdi. Çelebi, kirada oturduğunu ve kampanyaya milletvekili olmadan önce başvurduğunu söyleyip hakkından feragat ettiğini ifade etti. TOKİ'den yapılan açıklamada ise "Hak sahibi Çelebi ile ilgili herhangi bir sözleşme imzalanmamış, hakkından feragat ettiğini belirtmesi üzerine hak sahipliği iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?