Edirne\'de ambulans ile taksi çarpıştı: 5 yaralı

30.04.2026 13:10  Güncelleme: 13:12
Edirne'de hasta nakli gerçekleştiren belediyeye ait ambulans ile ticari taksinin kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada ambulanstaki hasta ile takside bulunan yolcular hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Eski Kırklareli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 64 KZ 240 plakalı Meriç Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı ile A.S. idaresindeki 22 T 0385 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Çarpışmada ambulans sürücüsü, taksi sürücüsü, ambulansta bulunan hasta ile taksideki 2 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Fenerbahçe’ye piyango Mektup gönderdiler Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Doğumu eşi yaptı, “nazı“ kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu Doğumu eşi yaptı, "nazı" kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
Mourinho’dan Real Madrid iddialarına yanıt Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt
Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı
Bu kadarına da pes Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü

13:54
Galatasaray’da Gabriel Sara şoku
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku
13:32
Okan Buruk “Anlaşmaya vardık“ deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Okan Buruk "Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
12:42
Dicle Üniversitesi’nin kampüsünde petrol bulundu 6 sondaj kuyusu açılacak
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak
12:08
Generali görevinden eden şov MSB nedenini iki cümlede özetledi
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
