Edirne\'de Anız Yangını Korkuttu

Edirne'de çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler ayçiçek tarlalarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Edirne'de Tayakadın köyü yakınlarında anız yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekili alanlara ve özellikle bölgedeki ayçiçeği tarlalarına doğru ilerlerken ekiplerin çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede ardından soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - EDİRNE