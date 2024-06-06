Edirne'de arka arkaya çıkan yangınlarda 130 dönüm buğday ve 250 ot balyası kül oldu

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Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kocahıdır köyünde, bir gün arayla çıkan yangınlarda 130 dönüm buğday ile 250 ot balyası yandı.

Alınan bilgiye göre, Kocahıdır-Koyuntepe köyleri arasında bulunan buğday ekili tarlalarda birinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm tarlaya yayılan alevleri söndürmek için köylüler ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Köylüler traktörleri ile yangının önünü kesmek için tarlayı sürerken, alevler, kontrol altına alınarak söndürüldü. Bir gün sonra yine Kocahıdır köyünde, ot balyası bulunan tarlada yangın çıktı. Söndürülen bu yangında da 250 ot balyası ile 30 dönüm buğdayın yandığı Kocahıdır Köyü'nde bir gün arayla toplam 130 dönüm buğday ile 250 ot balyası kül oldu. - EDİRNE