Edirne'de arka arkaya çıkan yangınlarda 130 dönüm buğday ve 250 ot balyası kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de arka arkaya çıkan yangınlarda 130 dönüm buğday ve 250 ot balyası kül oldu

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kocahıdır köyünde bir gün arayla çıkan yangınlarda, buğday ekili tarlalarda ve ot balyası bulunan tarlada toplamda 130 dönüm buğday ile 250 ot balyası yanarak kül oldu. Yangınlar, köylüler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

06.06.2024 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kocahıdır köyünde, bir gün arayla çıkan yangınlarda 130 dönüm buğday ile 250 ot balyası yandı.

Alınan bilgiye göre, Kocahıdır-Koyuntepe köyleri arasında bulunan buğday ekili tarlalarda birinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm tarlaya yayılan alevleri söndürmek için köylüler ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Köylüler traktörleri ile yangının önünü kesmek için tarlayı sürerken, alevler, kontrol altına alınarak söndürüldü. Bir gün sonra yine Kocahıdır köyünde, ot balyası bulunan tarlada yangın çıktı. Söndürülen bu yangında da 250 ot balyası ile 30 dönüm buğdayın yandığı Kocahıdır Köyü'nde bir gün arayla toplam 130 dönüm buğday ile 250 ot balyası kül oldu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Kocahıdır, İtfaiye, İpsala, Edirne, Tarım, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de arka arkaya çıkan yangınlarda 130 dönüm buğday ve 250 ot balyası kül oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirmişti Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
16:07 Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı Güvenlik çitini aşarak saldırdılar Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı! Güvenlik çitini aşarak saldırdılar
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
18:49 Fenerbahçe’ye gelecek mi Sterling cephesinden açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sterling cephesinden açıklama var
17:36 Okan Buruk’a sitem etmişti Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı Okan Buruk'a sitem etmişti! Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı
17:34 Öğrencileri taşıyan otobüs nehre düştü, 6 kişi hayatını kaybetti Öğrencileri taşıyan otobüs nehre düştü, 6 kişi hayatını kaybetti
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:40 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 3’ünün daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 19:15:42. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de arka arkaya çıkan yangınlarda 130 dönüm buğday ve 250 ot balyası kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement