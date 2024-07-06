Edirne'de ATM Soygunu Girişimi - Son Dakika
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Edirne'de ATM Soygunu Girişimi

Edirne'de cezaevinden izinli olarak çıkan şüpheli, 5 ATM'yi soymak istedi. Şüpheli, güvenlik kameralarını boyayarak ve ATM'yi kırarak içeriye girmeye çalıştı. Ancak hiçbir ATM'den para çalamadı. Yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi ve pişman olduğunu söyledi.

06.07.2024 13:17
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Edirne'de cezaevinden izinli olarak çıkan ve 5 ATM'yi soymak isteyen şüpheli adliyeye sevk edilirken, "Sadece çok pişmanım, başka bir şey yok" dedi.

Edirne'de 5 bankanın ATM'si şüpheli Murat U. tarafından soyulmak istendi. Şüpheli Murat U. ilk önce kayıtta olan kameralar önünde yüzüne maskesini taktı ve daha sonra güvenlik kameralarını sprey boya ile boyadı.

Sprey boyalı hırsızlık şüphelisi Murat U., daha sonra ise ATM'nin para alma bölmesini zorlayarak kırıyor. Para alma bölümünden paraları çalamayacağını anlayan Murat U., bu kez ATM'nin kapısını kırarak, içeriye giriyor. İçerdeki kameraları da sprey boya ile boyan ATM hırsızı Murat U., içerden de para çalamayınca alarm sisteminin devreye girmesiyle birlikle olay yerinde hızlıca uzaklaştı.

Yaşanan ilginç soygun girişimi ise ATM'nin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri tarafından ATM hırsızı Murat U. otogarda otobüsle ile kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheli hırsız Murat U'nun aynı yöntemle 5 ATM'yi daha soyma girişimde bulunduğu ve cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Ayrıca şüpheli 5 ATM'den de hiç para çalamadığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Murat U., "Sadece çok pişmanım, başka bir şey yok" dedi.

Şüpheli Murat U'nun mahkemesi devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de ATM Soygunu Girişimi - Son Dakika

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