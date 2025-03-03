Edirne'de Baca Yangını: 2 Yaralı

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Edirne'de baca yangın: 2 kişi etkilendi

EDİRNE - Edirne'de bir evde çıkan baca yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken, elinden yaralanan ve dumandan etkilenen 1 vatandaşa sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, Edirne'nin Umurbey Mahallesi Rabişoğlu Sokak'ta bulunan tek katlı bir yer evin bacasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de tek katlı bir evin bacasından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Bacadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bacadan çıkan yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

Dumandan etkilenen ve ellinden yaralanan 2 vatandaşa sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatıldı.