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Edirne'de ev kurşunlama olayı: 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne'de ev kurşunlama olayı: 4 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde bulunan bir ev, sokağa araçla gelen şüpheliler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Evde yaşayanlar olayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri ve kaçtıkları aracı tespit etti. Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalandı ve olayda kullanılan silahlar ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişiye ev hapsi cezası verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne\'de ev kurşunlama olayı: 4 şüpheli gözaltına alındı
30.12.2023 - 02:17,
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Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde bulunan sokağa araçla gelen şüpheliler, bir evi adeta kurşun yağmuruna tuttu.

Alınan bilgiye göre, Yeniimaret Mahallesi Belediye Evleri 3. Sokağa otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler bir evi kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Evde yaşayanlar olayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı aracı ve şüphelileri tespit etti.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olayda kullanılan iki tabanca ve bir adet tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'ine ev hapsi cezası verildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de ev kurşunlama olayı: 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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