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Edirne'de Bulgaristan'a geçen tırda kaçak tekstil ürünleri yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Bulgaristan'a geçen tırda kaçak tekstil ürünleri yakalandı

Edirne'de bulunan Hamzabeyli sınır kapısından çıkarak Bulgaristan'ın Lesovo gümrük kapısından giden bir tırda 90 koli dolusu, 3 bin 126 parça markalı tekstil ürünü yakalandı. Tır, kapsamlı bir gümrük muayenesi sonucunda markalı ürünlerin kartonlar arasına gizlendiği tespit edildi. Yakalanan ürünlerin değeri yaklaşık 35 bin Euro olarak belirlendi.

Edirne\'de Bulgaristan\'a geçen tırda kaçak tekstil ürünleri yakalandı
22.01.2024 - 09:38,  Güncelleme: 09:40
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Edirne'de bulunan Hamzabeyli sınır kapısından çıkarak Bulgaristan'ın Lesovo gümrük kapısından giden bir tırda 90 koli dolusu, 3 bin 126 parça markalı tekstil ürünü yakalandı.

Türkiye'den Fransa'ya gitmek üzere Hamzabeyli sınır kapısını geçen N.C. idaresindeki tır, Bulgaristan Lesovo gümrük noktası gümrük noktasına geldi. Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Fransa'ya karton kutu ve paket taşıyan tır, "Risk analizi" yöntemine göre X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere kapsamlı bir gümrük muayenesi için seçildi.

Kartonlar arasına markalı ürünler gizlenmiş

Gümrük müfettişleri tarafından yapılan kontrollerde, beyan edilen kargolar arasında 90 koli dolusu beyan edilmemiş "markalı" kıyafet bulundu. Yapılan incelemede dünyaca ünlü markaların logolarını taşıyan 90 kolide toplam 3 bin 126 adet beyan edilmemiş ceket, eşofman, tişört, bluz, pantolon ve diğer tekstil ürünleri ele geçirildi.

Uzman tarafından yapılan ilk incelemeye göre bunların değerinin yaklaşık 35 bin Euro olduğu belirlendi. Yapılan yakalama ile ilgili Yambol Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından yürütülen mal kaçakçılığı nedeniyle ön duruşma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Bulgaristan, Hamzabeyli, Fransa, Edirne, Uluslararası İlişkiler, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Bulgaristan'a geçen tırda kaçak tekstil ürünleri yakalandı - Son Dakika
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