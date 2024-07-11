Edirne'de Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Edirne'de Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını balkan köylerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı ve Bulgaristan'a sınır olan balkan köylerine yakın olan Vaysal ve Ömeroba köylerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Çıkan orman yangınına 5 helikopter, 2 uçak, 17 arasöz, 8 su tankeri ve 70 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi. Köy halkıda ekiplerin çalışmalarına su tankerleri ve traktörleriyle destek verdi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - EDİRNE