Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında ev ve otomobil küle döndü

Edirne'de çıkan yangında bir ev ve otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edirne merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hacıosman Sokak'taki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bahçede park halindeki otomobile sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Edirne Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında müstakil evde büyük çapta hasar oluşurken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. - EDİRNE