Edirne\'de Darbe: Yanlış Kadına Saldırı

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Edirne'de akılalmaz olay: Kocasının sevgilisine benzettiği kadını darbetti, pardon deyip kaçtı

EDİRNE - Edirne'de kocasının sevgilisine benzettiği başka bir kadını darbedip kanlar içinde bırakan şüpheli kadın, 'Sizi kocamın sevgilisine benzettim, kusura bakmayın' diyerek olay yerinden kaçtı. Kadının kanlar içindeki o hali, vatandaş kamerasına yansıdı.

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan Hamiyet Bingül (40), eşi ve çocuğuyla marketten alışveriş yaptıktan sonra arabalarını evinin önüne park ettiği esnada, bir kadının saldırısına uğradı. Arabadan indiği anda kadının saldırısına uğrayan Hamiyet Bingül, kanlar içinde kaldı.

Kadının eşi ve çocuğu neye uğradıklarının şokunu yaşarken, şüpheli kadın 'Sizi kocamın sevgilisine benzettim, kusura bakmayın' diyerek, olay yerinden kaçtı. Ambulansla kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Bingül, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu.

Kısa bir süre sonra yakalanıp gözaltına alınan şüpheli kadının emniyetteki ifadesinde, kadını eşinin sevgilisine benzettiğini, yanlış kişiyi darbettiğini söyledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.