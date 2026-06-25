Edirne\'de devrilen çöp konteyneri günlerdir kaldırılmadı

Edirne'de devrilerek yan yatan bir çöp konteynerinin yaklaşık bir haftadır kaldırılmadığı görüldü. Vatandaşlar, belediye ekiplerinin konteynerin yanından geçmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmadığını cep telefonu ile görüntüledi.

Kentte bir mahallede bulunan çöp konteynerlerinden biri henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek yan yattı. İddiaya göre yaklaşık bir haftadır aynı şekilde duran konteyner çevrede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, belediyeye bağlı çöp toplama aracının bölgeye geldiği, ekiplerin ayakta duran konteyneri boşalttığı, ancak yan yatmış haldeki konteynere müdahale etmediği görüldü. Çöp toplama işleminin ardından görevlinin araca binerek bölgeden ayrıldığı görüldü.

Mahalle sakinleri, devrilen konteynerin uzun süredir aynı şekilde beklediğini belirterek gerekli düzenlemenin yapılmasını istedi. - EDİRNE