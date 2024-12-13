Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

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Edirne'de düzensiz göçmenlere dev operasyon: Yakalanan göçmenler ülkelerine gönderilecek

EDİRNE - Edirne'de polis ekipleri tarafından düzensiz göçmenlere yönelik dev operasyon gerçekleştirildi. Ekipler tarafından metruk binalar tek tek didik didik aranırken, yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. Çok sayıda polisin yanı sıra İl Göç İdaresi personelinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, metruk binalar didik didik arandı.

Girilmedik yer bırakmayan polis ekipleri, yakaladıkları göçmenlerin evraklarını kontrol ederken, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de mobil göç noktası araçlarında göçmenlerin parmak izlerini aldı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresine Müdürlüğüne gönderildi.