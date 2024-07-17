Edirne\'de ehliyetsiz sürücü polis kovalamacasıyla yakalandı

3.Sayfa

Edirne'de ehliyetsiz kullandığı motosikletle polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, emniyeti alarma geçirdi, kovalamacada yakalanan sürücü ve 1 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Latifbağmen Bulvarı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine 22 ADG 076 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayıp fren yerine gaza basıp kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Motosiklet ile hızla kaçmaya başlayan sürücüyü polis ekipleri takibe aldı. Takip eden ekibin plakayı ve gidiş istikametini diğer ekiplere anons etmesi üzerine emniyet alarma geçti. Onlarca ekibin katıldığı kovalamacada polis ekipleri, motosikletin kaçış istikametini abluka altına aldı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu araç durdurulurken, araçtan indirilen sürücünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Sürücü ve yanında bulunan arkadaşı gözaltına alındı. Trafik ekiplerince sürücüye "dur" ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek, tehlikeli şerit değiştirmek, kask takmamak, ehliyetsiz araç kullanmak, ters şeritte seyretmek gibi ihlallerden toplamda 36 bin 659 TL ceza kesildi. Sürücünün ve arkadaşının emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - EDİRNE