Edirne'de ehliyetsiz sürücü polis kovalamacasıyla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de ehliyetsiz sürücü polis kovalamacasıyla yakalandı

Edirne\'de ehliyetsiz sürücü polis kovalamacasıyla yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ehliyetsiz kullandığı motosikletle polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, emniyeti alarma geçirdi. Kovalamacada yakalanan sürücü ve 1 arkadaşı gözaltına alındı. Sürücüye toplamda 36 bin 659 TL ceza kesildi.

17.07.2024 01:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de ehliyetsiz kullandığı motosikletle polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, emniyeti alarma geçirdi, kovalamacada yakalanan sürücü ve 1 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Latifbağmen Bulvarı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine 22 ADG 076 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayıp fren yerine gaza basıp kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Motosiklet ile hızla kaçmaya başlayan sürücüyü polis ekipleri takibe aldı. Takip eden ekibin plakayı ve gidiş istikametini diğer ekiplere anons etmesi üzerine emniyet alarma geçti. Onlarca ekibin katıldığı kovalamacada polis ekipleri, motosikletin kaçış istikametini abluka altına aldı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu araç durdurulurken, araçtan indirilen sürücünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Sürücü ve yanında bulunan arkadaşı gözaltına alındı. Trafik ekiplerince sürücüye "dur" ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek, tehlikeli şerit değiştirmek, kask takmamak, ehliyetsiz araç kullanmak, ters şeritte seyretmek gibi ihlallerden toplamda 36 bin 659 TL ceza kesildi. Sürücünün ve arkadaşının emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Motosiklet, Uzunköprü, Edirne, 3.Sayfa, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de ehliyetsiz sürücü polis kovalamacasıyla yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:56 Açık açık taş koyuyorlar Suriye ile normalleşme adımı ABD’yi rahatsız etti Açık açık taş koyuyorlar Suriye ile normalleşme adımı ABD'yi rahatsız etti
23:39 TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı, Genel Kurul ertelendi TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı, Genel Kurul ertelendi
23:23 Trump’ın kogresinde hareketli anlar Polis bıçaklı saldırganı anında öldürdü Trump'ın kogresinde hareketli anlar! Polis bıçaklı saldırganı anında öldürdü
23:09 Trump’a suikast girişiminde ’’İran’’ iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti Trump'a suikast girişiminde ''İran'' iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti
18:22 Depremin vurduğu Malatya’da esnaf şimdi de sokakta kaldı Belediye başkanını istifaya çağırdılar Depremin vurduğu Malatya'da esnaf şimdi de sokakta kaldı! Belediye başkanını istifaya çağırdılar
23:06 Batshuayi detayı çok konuşulur Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay Oğuz Aydın göndermesi Batshuayi detayı çok konuşulur! Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay Oğuz Aydın göndermesi
22:38 Ölümden dönen Trump, coşkulu kalabalık karşısında gözyaşlarını zor tuttu Ölümden dönen Trump, coşkulu kalabalık karşısında gözyaşlarını zor tuttu
21:32 Bangkok’ta lüks oteldeki odadan 6 kişinin cesedi çıktı Bangkok'ta lüks oteldeki odadan 6 kişinin cesedi çıktı
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üstü kapalı ’’Suriye’’ mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı ''Suriye'' mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var
19:58 Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
18:57 Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:27 MHP’den ’’’el öpme’’ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '''el öpme'' eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 01:54:20. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de ehliyetsiz sürücü polis kovalamacasıyla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement