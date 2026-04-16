Edirne'de Eski Sporcu Silahla Kendini Vurdu - Son Dakika
Edirne'de Eski Sporcu Silahla Kendini Vurdu

16.04.2026 13:38
Eski milli muay thai sporcusu Ahmet Yıldırım, Edirne'de intihar ederek hayatını kaybetti.

Edirne'de eski milli muay thai sporcusu silahla kendisini vurdu. Şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Edirne'de Atatürk Bulvarı üzerindeki Ulusoy Yamaç Yaşam Evleri sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski milli muay thai sporcusu 43 yaşındaki Ahmet Yıldırım, henüz bilinmeyen bir nedenle yanında bulunan silahla kendisini başından vurdu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıldırım, ambulansla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle kısa süre sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eski milli muay thai sporcusu olan ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Yıldırım'ın aynı zamanda fırın işletmeciliği yaptığı ve Edirne Muay Thai İl Temsilciliği görevini yürüttüğü belirtildi. Yıldırım'ın cenazesinin memleketi Diyarbakır'da defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Ahmet Yıldırım, Yerel Haberler, Muay Thai, 3. Sayfa, Edirne, Son Dakika

Osimhen’den büyük fedakarlık Osimhen'den büyük fedakarlık
Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
Günlerdir beklenen an geldi çattı Bu akşam nefesler tutulacak Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak
Yapamaz denileni de yaptı Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor Yapamaz denileni de yaptı! Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:38
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:52
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
