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Edirne'de evde kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Edirne'de evde kaçak içki operasyonu

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kocahıdır köyünde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 28 litre ev yapımı içki, 9 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Edirne\'de evde kaçak içki operasyonu
16.01.2024 - 12:58,
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Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kocahıdır köyünde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 28 litre ev yapımı içki, 9 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. İpsala ilçesine bağlı Kocahıdır köyünde jandarma ekiplerince icra edilen kontrol ve denetim faaliyeti esnasında şüpheli bir şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan arama sonucu 28 litre ev yapımı sahte içki ve gümrük kaçağı 9 şişe şarap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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