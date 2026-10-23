Edirne'de genç çiftin evindeki kasadan 2,5 milyon liralık düğün takıları çalındı - Son Dakika
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Edirne'de genç çiftin evindeki kasadan 2,5 milyon liralık düğün takıları çalındı

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Edirne'de 19 Eylül'de evlenen genç çiftin evindeki kasadan yaklaşık 2,5 milyon liralık düğün takıları çalındı. Bir hafta sonra balayı dönüşü altınların yerinde olmadığını fark eden genç çift polise bildirdi; çift ve aileleri altınların bulunmasını isterken polis çalışma başlattı.

Edirne'de balayı dönüşü kasadaki 2,5 milyon lira değerindeki düğün takıları çalınan genç çift ve aileleri altınların bulunmasını isterken, geriye düğünde yaşanan coşku dolu anların görüntüleri kaldı.

Edirne'de 19 Eylül'de dünyaevine giren 28 yaşındaki Yaren Solmaz Namlıcı ve Yağız Namlıcı çiftinin evindeki kasada sakladıkları yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki düğün takıları çalındı. Bir hafta sonra balayı dönüşü kontrol ettikleri altınların yerinde olmadığını fark eden Namlıcı çifti, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen emniyet güçleri, evde detaylı inceleme yaptı. Büyük üzüntü yaşayan yeni gelin Yaren Solmaz Namlıcı ile annesi Şaziye Solmaz, altınların bir an önce bulunması ve şüphelilerin yakalanması için yetkililerden yardım istedi. Geriye ise düğünde yaşanan coşku dolu anların görüntüleri kaldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaGüncelEdirneEylülPolisSuçSon Dakika

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