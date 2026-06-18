Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Edirne\'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
18.06.2026 11:05
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Edirne'de jandarma, organize göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişiyle 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda organize göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçlardan inerek kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmenden 1'i yakalanırken, diğerlerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Değirmenci köy yolu üzerinde devriye görevi yapan Uzunköprü 8'inci Jandarma Trafik Timi ekipleri, şüphe üzerine iki aracı kontrollü şekilde durdurdu. Yapılan kontroller sırasında araçlarda bulunan düzensiz göçmenlerin, havanın karanlık olmasından ve çevredeki otluk alanlardan faydalanarak kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Araçlardan kaçan 13 düzensiz göçmenden 1'i yapılan arama çalışmaları sonucunda yakalanırken, diğer 12 kişinin yakalanması için bölgede çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Araç sürücüleri E.T. ve B.Y., organize göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, olayda kullanılan iki araç yediemin otoparkına çekildi.

Kaçan düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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