Edirne'de Göçmen Kaçakçılığına Karşı Sıkı Önlemler - Son Dakika
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Edirne'de Göçmen Kaçakçılığına Karşı Sıkı Önlemler

Edirne\'de Göçmen Kaçakçılığına Karşı Sıkı Önlemler

Vali Sezer, son 10 ayda 609 organizatör ve 329 aracın yakalandığını açıkladı.

11.11.2024 18:29
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Edirne'nin sınır il olması sebebiyle göçmen kaçakçılığında hedef il konumunda olduğunu söyleyen Vali Yunus Sezer, son 10 ayda 609 organizatör ile göçmen kaçakçılığında kullanılan 329 aracın yakalandığını açıkladı.

Asayiş ve değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Sezer, Edirne'nin özellikle sınır il olması sebebiyle göçmen kaçakçılığı noktasında hedef il konumunda olduğunu vurguladı. Sınır hattında devriye yollarının tamamlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktaran Vali Sezer, "Sınır hattındaki 324 kilometre devriye yolumuzu tamamladık. Bununla ilgili olarak da elektro optik kulelerden asansörlü kule sistemlerine kadar birçok ilave takviyeler ve personelle bu noktadaki kararlılığı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede 104 tane geçici güvenlik kontrol noktamız var. Yine 40'a yakın da kalıcı şekilde planladığımız kontrol noktamız var. Burada da personelimiz çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.

Geride bırakılan 10 ayda 609 organizatörün yakalandığını duyuran Vali Sezer, geçen yıla göre yakalamada büyük bir artış olduğunu belirtti. Sezer, yakalanan organizatörlerin yanında özellikle başta kiralık ve ticari araçlar olmak üzere göçmen kaçakçılığında kullanılan 329 aracın da yakalandığını söyledi. Geçen yılın aynı dönemine göre Edirne'de göçmen hareketliliğinin yüzde 87 azaldığını belirten Vali Sezer, bu konudaki kararlılığın devam ettiğini aktardı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Göçmen Kaçakçılığına Karşı Sıkı Önlemler - Son Dakika

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