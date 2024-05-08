Edirne'de Gümrük Kaçağı Elektronik Eşyalar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de Gümrük Kaçağı Elektronik Eşyalar Ele Geçirildi

Edirne\'de Gümrük Kaçağı Elektronik Eşyalar Ele Geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir araçta gümrük kaçağı elektrikli süpürge ve elektronik meyve sıkacağı bulundu. Ürünlere el konulurken, olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

08.05.2024 18:41
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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir araçta gümrük kaçağı elektrikli süpürge ve elektronik meyve sıkacağı ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü'nce yapılan kontrol ve denetimler esnasında durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 1 adet elektrikli süpürge ve 1 adet elektronik meyve sıkacağı ele geçirilerek, ürünlere el konuldu. Olayla ilgili olarak cumhuriyet savcısının talimatıyla 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Gümrük Kaçağı Elektronik Eşyalar Ele Geçirildi - Son Dakika

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