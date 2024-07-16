Edirne'de Hasat Edilmiş Buğday Tarlasında ve Ağılda Çıkan Yangın Söndürüldü

3.Sayfa

Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında ve ağılda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı anız yangını çıktı. Hasat edilmiş buğday tarlasında başlayan anız yangını rüzgarın da etkisiyle bir ağıla sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından yangın kontrol altına altına alınarak söndürüldü.

Yangında 15 dekar tarım arazisi yanarken, ağıl ise kullanılamaz hale geldi. - EDİRNE