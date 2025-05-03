Edirne'de Hırsızlık: Güvenlik Kameralarını Devre Dışı Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de Hırsızlık: Güvenlik Kameralarını Devre Dışı Bıraktı

Edirne\'de Hırsızlık: Güvenlik Kameralarını Devre Dışı Bıraktı

C.A., Edirne'de iş yerini soyup çaldığı kasayı mezarlığa gömdü. Kısa sürede yakalandı.

03.05.2025 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de çalıştığı işletmedeki güvenlik kameralarını devre dışı bırakan ve kayıt cihazını söken şahıs iş yerini soydu. Çaldığı para kasasını mezarlığa gömen şüpheli kısa sürede yakalandı.

İddiaya göre, C.A. adlı şahıs, bir arkadaşının otomobilini, "otogara bırakacağım" bahanesiyle aldı ve planladığı hırsızlık için iş yerine geldi. Bahçeye atlayarak çatıdan içeri giren şüpheli, ilk olarak güvenlik kameralarını devre dışı bıraktı ve kayıt cihazını sökerek aldı. Ardından iş yerinde bulunan para kasası ile tip box kutusunu da çalan C.A., olay yerinden hızla uzaklaştı.

Mezarlığa gömdü

Olayın ardından C.A., Edirne'deki bir mezarlığa giderek, iş yerinden çaldığı matkapla kasayı açmayı denedi. Ancak başarılı olamayınca hem para kasasını hem de güvenlik kamerası kayıt cihazını mezarlıkta toprağa gömdü.

Sabah iş yerine hiçbir şey olmamış gibi dönen C.A., yapılan kamera kontrolleri ve olayın araştırılması sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.

Mahkemeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, edirne, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Hırsızlık: Güvenlik Kameralarını Devre Dışı Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 03:18:43. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Hırsızlık: Güvenlik Kameralarını Devre Dışı Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.