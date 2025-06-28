Edirne'de bir inşaatta işçiler arasında çıkan kavgada bir kişi baygınlık geçirdi, bazıları hafif yaralandı. Polis ekipleri kavgayı ayırmak için cop ve biber gazıyla müdahale etti, çok sayıda işçi gözaltına alındı.
Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir inşaatta iki işçi grubu arasında çıkan kavgada, bir işçi baygınlık geçirdi, bazı işçiler hafif yaralandı. Polis ekipleri kavgayı cop ve biber gazıyla ayırırken, taraflardan bazıları gözaltına alındı. Kavganın, inşaat alanı kullanımı yüzünden çıktığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de İnşaatta Kavga: 1 Bayıldı, Çok Sayıda Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?