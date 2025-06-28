Edirne\'de İnşaatta Kavga: 1 Bayıldı, Çok Sayıda Gözaltı

Edirne'de bir inşaatta işçiler arasında çıkan kavgada bir kişi baygınlık geçirdi, bazıları hafif yaralandı. Polis ekipleri kavgayı ayırmak için cop ve biber gazıyla müdahale etti, çok sayıda işçi gözaltına alındı.

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir inşaatta iki işçi grubu arasında çıkan kavgada, bir işçi baygınlık geçirdi, bazı işçiler hafif yaralandı. Polis ekipleri kavgayı cop ve biber gazıyla ayırırken, taraflardan bazıları gözaltına alındı. Kavganın, inşaat alanı kullanımı yüzünden çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE