Edirne'de Jandarma Ekipleri Tarafından Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma Ekipleri Tarafından Kaçak Göçmen Operasyonu

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yapılan denetimlerde, Fas uyruklu 2 düzensiz kaçak göçmen ve Moldova uyruklu 1 organizatör yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilirken, organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

02.07.2024 13:02
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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Fas uyruklu 2 düzensiz kaçak göçmen ve Moldova uyruklu 1 organizatör yakalandı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tır Parkı mevkiinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalar çerçevesinde yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edilen 2 Fas uyruklu düzensiz kaçak göçmen ve Moldova uyruklu 1 organizatör yakalandı.

Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araç yediemin otoparkına teslim edilerek, Moldova uyruklu 1 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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