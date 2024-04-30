Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yurt dışına kaçmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalar çerçevesinde Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere mevkisinde yurt dışına kaçmaya çalışan 3 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edilirken araç sürücüsü, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Jandarma Ekipleri Tarafından Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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