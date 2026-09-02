Edirne'de rüşvet operasyonu: CHP'li başkanvekili gözaltında - Son Dakika
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Edirne'de rüşvet operasyonu: CHP'li başkanvekili gözaltında

Edirne\'de rüşvet operasyonu: CHP\'li başkanvekili gözaltında
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Edirne Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Engin Yağcılar, bir müteahhitten ruhsat onayı karşılığında 200 bin avro istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Evinde ve ofisinde arama yapılan Yağcılar hakkında ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması başlatıldı.

Edirne Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Engin Yağcılar, bir müteahhitten ruhsat onayı karşılığında 200 bin avro istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Yağcılar'ın evinde ve avukatlık ofisinde arama yapılırken, hakkında ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması başlatıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, müteahhit N.Ö.'nün 23 Ağustos 2026'da kolluk birimlerine başvurması üzerine başlatıldı. N.Ö., Yağcılar'ın kendisini arayarak ruhsat onayını çıkarabileceğini söylediğini ve karşılığında 200 bin avro talep ettiğini ileri sürdü.

Başsavcılığın talimatıyla Yağcılar hakkında iletişimin dinlenmesi ve teknik araçlarla izleme kararı verildi. 1 Eylül'de N.Ö. ile Yağcılar'ın Üç Şerefeli Camii'nde buluşmasının ardından ekiplerce gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Görüşmenin görüntü ve ses kayıtlarına alındığı belirtildi.

Yağcılar'ın ikametinde ve avukatlık ofisinde yapılan aramalarda 4 bilgisayar, 2 defter ve 5 yapraktan oluşan evraka el konuldu. Yağcılar'ın emniyette susma hakkını kullandığı bildirildi.

Yağcılar hakkında ayrıca TCK'nın 282. maddesi kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatılırken, mal varlığı hareketlerinin incelenmesi ve MASAK raporu hazırlanması için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Edirne Belediyesi, Şubat 2026'da ruhsat işlemlerine ilişkin yürütülen başka bir soruşturma kapsamında da gündeme gelmiş, aralarında dönemin İmar Müdürü ve bir belediye meclis üyesinin bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Edirne Belediyesi, Politika, 3. Sayfa, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de rüşvet operasyonu: CHP'li başkanvekili gözaltında - Son Dakika

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