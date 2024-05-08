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Kaçak göçmenleri tespit edecek

Edirne'de Mobil Göç Noktası Aracı Hizmete Başladı

EDİRNE - Sınır Kenti olan Edirne'de düzensiz göçle mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran Mobil Göç Noktası Aracı ile şehrin çeşitli noktalarında Emniyet birimleri ile birlikte parmak izi sorgulaması yapılacak.

Kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası Aracı'nda görevli ekipler, düzensiz göçmen olduğundan şüphelendiği kişilerin kimliklerini sorguladı.

Düzensiz göçmenlerin tespiti konusunda başlatılan titiz çalışmalar aralıksız olarak devam ederken, kentte hizmete başlayan Mobil Göç Noktası Aracı da mücadelenin kolaylıkla yürütülmesine katkı sağlayacak.

Edirne İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde düzensiz göçmenlerle mücadele noktasında görev aldı. Polis ekipleri, düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri ve kimliklerini ibraz edemeyen şahısları Mobil Göç Noktası Aracı'na yönlendiriyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından araç içerisinde göç veri tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yapılıyor. Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler, geri gönderme merkezine alınarak deport (Sınır dışı etmek) işlemleri başlatılıyor.

Mobil Göç Noktası Aracı, aynı zamanda ŞOK uygulamalarda kentin farklı noktalarında görev alacak.