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Edirne'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Edirne'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edirne'de meydana gelen kaza sonucu motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne\'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
24.12.2023 - 22:31,  Güncelleme: 22:32
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Edirne'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

EDİRNE - Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 1. Murat Mahallesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. T. kontrolündeki 22 ADG 208 plakalı motosiklet ile S. K. yönetimindeki 34 DM 9325 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmasının etkisiyle motosiklet sürücüsü A. T. yere düşerek yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlarda yaralının başında durarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

İhbar üzerine olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan motosikletli kurye sürücüsü A. T. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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