Edirne\'de Motosiklet Kazası

Edirne'de ters yönden çıkan otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün savrulduğu an güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde seyreden S.K. yönetimindeki motosiklet, ters yönden caddeye çıkan H.T. yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin üstünden yere düşen motosiklet sürücüsü, başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE