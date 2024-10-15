Edirne\'de Motosiklet Taksiye Çarptı

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Edirne'de hareket halindeki motosiklet sürücüsü, bir anlık dalgınlık sonucu taksiye arkadan çarptı.

Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi Apti İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sercan S. idaresindeki 22 ADR 475 plakalı motosiklet, bir anlık dalgınlık sonucu Ş.K. yönetimindeki 22 T 0062 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - EDİRNE