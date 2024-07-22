Edirne'de Nehirde Boğulan Gençlerin Cansız Bedenleri Bulundu - Son Dakika
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Edirne'de Nehirde Boğulan Gençlerin Cansız Bedenleri Bulundu

Edirne'de Meriç Nehri'nde boğulan 14 ve 18 yaşlarındaki iki gencin cansız bedenleri, dalgıç polisler tarafından bulunarak nehirden çıkarıldı. Nehre düşen gençlerin arkadaşları tarafından yardım çağrısı yapıldı. Olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yapılan aramada gençlerin cansız bedenleri bulunarak kıyıya çıkarıldı. Yakınlarının sinir krizi geçirdiği olayda, gençlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

22.07.2024 20:45
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Edirne'de Meriç Nehri'nde boğulan 14 ve 18 yaşlarındaki iki gencin cansız bedenleri, dalgıç polisler tarafından bulunarak nehirden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Meriç Nehri'nin kıyısına gelen dört kişilik arkadaş grubundan 14 yaşındaki Sanem Yağmur Demir'in ayağı kayarak nehre düştü. Sanem'in suda çırpındığını gören 18 yaşındaki Mert Tutuşturan da arkadaşını kurtarmak için nehre atladı. Arkadaşlarının gözden kaybolduğunu gören diğer çocuklar, çığlık atıp yardım çağrısında bulundu. Gençlerin feryatlarını duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri nehrin yüzeyinde zodyak botla arama çalışması gerçekleştirdi. Su yüzeyinde yapılan aramada sonuç alınamayınca Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden ekipler de arama çalışmalarına destek verdi. Dalgıçların yaptığı aramada Demir ile Tutuşturan'ın cansız bedenleri bulunarak, kıyıya çıkarıldı.

Gençlerin cansız bedenlerinin sudan çıkarıldığını gören yakınları sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşların feryatları yürekleri dağladı. Demir ile Tutuşturan'ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Nehirde Boğulan Gençlerin Cansız Bedenleri Bulundu - Son Dakika

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