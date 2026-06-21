Edirne\'de Öğrenciye Kimlik Kurtarma Operasyonu

Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girecek bir öğrencinin evde unuttuğu kimliği, Yunus polislerinin hızlı müdahalesi sayesinde sınava yetiştirildi.

Sabah saatlerinde Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde sınava girmek üzere gelen öğrenci, kimliğinin yanında olmadığını fark edince büyük panik yaşadı. Sınava kısa süre kala durumun bildirilmesi üzerine okulda görevli polis ekipleri harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, öğrencinin ailesiyle irtibata geçerek kimliği temin etti. Dakikalarla yarışan ekipler, kimliği sınav başlamadan önce sınav merkezine ulaştırdı.

Kimliğine kavuşan öğrenci, kendisine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür ederek sınav salonuna zamanında girdi. Polis ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde öğrencinin sınav hakkını kaybetmesinin önüne geçildi.

YKS heyecanının yaşandığı kentte görev yapan güvenlik güçleri, sınav süresince öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürdü. - EDİRNE