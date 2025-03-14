Edirne\'de Otluk Yangın Kontrol Altına Alındı

Edirne'de otluk yangın çiftlik evine sıçramadan söndürüldü

EDİRNE - Edirne'de çiftlik evinin bahçesinde ve yol kenarında çıkan otluk yangını saman balyeleri, bahçedeki kullanılmayan bir otomobil ve etrafa sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne merkeze bağlı Üyüklütatar köyü yolu üzerinde bulunan bir çiftlik evinin bahçe kısmında ve yol kenarında yangın meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çıkan otluk yangını çiftlik evine ve bahçede bulunan bir otomobil ile samanlıklara sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları yaparak yangının büyümesini engelledi.