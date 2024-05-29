Edirne\'de Polis Kovalamacası Sonucu Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Edirne'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilde bulunan şüpheliler, yakalanacaklarını anlayınca yanlarında bulunan uyuşturucuyu yol kenarına attılar.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de şehir girişinde polis ekipleri bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yunus polisleri tarafından yaşanan kovalamaca sonucu, 22 ADB 100 plakalı otomobilde yakalanan şüpheli sürücü M.N. ve yanında yolcu olarak bulunan B.Ç. gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası iddiaya göre şüpheliler, yakalanacaklarını anlayınca otomobilin camından uyuşturucu attılar. Polis ekipleri yol kenarında yaptıkları aramada uyuşturucu maddeyi bularak ele geçirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE