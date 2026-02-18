Edirne\'de Sağanak Yağış Kazaya Neden Oldu

Edirne'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırdı. Cadde üzerinde biriken sular sebebiyle bir otomobil kaza yaptı.

Atatürk Bulvarı'nda saat 21.30 sıralarında seyir halindeki 22 AAV 176 plakalı otomobil, sürücüsü yolda oluşan su birikintisini fark etmeyince kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarındaki aydınlatma direğine, ardından orta refüje çarparak durabildi.

Ekipler bölgede önlem aldı

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen trafik ekipleri, duran araca başka araçların çarpmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yoğun yağış nedeniyle kazayı fark etmekte zorlanan sürücüler için polis ekipleri yola duba yerleştirerek trafiğin yavaşlamasını sağladı. Olay yerine gelen çekici ile kaza yapan otomobil çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE