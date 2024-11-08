Edirne'de Şahin Polislerinin Eğitimi Tamamlandı

3.Sayfa

Edirne'de şahin polisleri eğitimlerini başarıyla tamamladı

Şahin polisleri görevlerinin başında

EDİRNE - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Trafik Polis Timleri eğitimlerini tamamlayarak, vatandaşlara daha hızlı hizmet vermeye başladı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli şahin polisleri "Motosikletli Trafik Polis Timleri Sürüş Teknikleri Eğitimini" başarı ile tamamladı.

Eğitimler sırasında Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurs alanında ziyarette bulunarak, kurs gören şahin polisleri yakından izledi.

Eğitim sonunda eğitime katılan 14 kursiyere sertifikları verildi. Ayrıca, trafik başkanlığı tarafından görevlendirilen iki eğitmene İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yıldıray Yurtseven tarafından plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Motosikletli trafik polisleri, Edirne'nin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yaşanan olaylara daha hızlı bir şekilde müdahale edeceği belirtildi.