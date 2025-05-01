Edirne'de Samanlık Yangını Evi Sardı

Edirne'de samanlık yangını eve sıçradı

EDİRNE - Edirne'de samanlıkta çıkan yangın rüzgarın etkisiyle eve de sıçradı. Yangında çok sayıda saman balyasıyla birlikte bir ev zarar gördü.

Edirne'nin Tayakadın Köyünde Ersin Turan'a ait evin bahçesinde bulunan samanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler bahçedeki eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında saman balyaları, tarım aletleri ve ev yanarak zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.