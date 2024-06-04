Edirne'de son 5 ayda 210 terör örgütü şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de son 5 ayda 210 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 2024 yılının son 5 ayında sınır hattında 210 terör örgütü şüphelisinin yakalandığını ve 213 gümrük kaçakçılığı olayında 678 milyon 140 bin lira değerinde gümrük kaçağı ticari eşyanın ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca, Mayıs ayında sınır kapılarında 641 kilo uyuşturucu yakalandı ve 17 kişi tutuklandı.

04.06.2024 16:01
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Edirne'de son 5 ayda 210 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Son 5 ayda 678 milyon TL değerinde gümrük kaçağı ticari eşya ele geçildi

EDİRNE - Edirne Valisi Yunus Sezer, 2024 yılının son 5 ayında sınır hattında 210 terör örgütü şüphelisinin yakalandığını ve 213 gümrük kaçakçılığı olayında 678 milyon 140 bin lira değerinde gümrük kaçağı ticari eşyanın ele geçildiğini belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki asayiş olaylarına yönelik düzenlediği toplantıda, sadece Mayıs ayında sınır kapılarında 641 kilo uyuşturucu yakalandığını ve 17 kişi tutuklandığını açıkladı.

Güvenlik güçlerinin sınır kapılarında kaçakçılık ve zehir tacirlerine geçit vermediğini dile getiren Vali Sezer, son zamanlarda yakalamaların da arttığına dikkat çekti.

2024 yılının ilk 5 ayında 213 gümrük kaçakçılığı olayında 678 milyon 140 bin lira değerinde gümrük kaçağı ticari eşya bulunduğunu aktaran Vali Sezer, "Bu ticari eşyalardan özellikle altın, otomobil ve oto yedek parçasıyla beraber elektronik sigara yoğunluk arz ediyor. Uyuşturucuyla mücadelede de önemli yakalamalar gerçekleştiriliyor. Sadece Mayıs ayında sınır kapılarında 641 kilo uyuşturucu yakaladık. 17 kişi tutuklandı. Tüm personelimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Uyuşturucu tacirlerine geçit yok"

2024 yılının ilk 5 ayında 678 milyon 140 bin 583 TL değerinde 213 operasyonda altın, otomobil, oto parçası, elektronik sigara, makine aksamları, takviye edici ilaçlar ele geçirildiğini açıklayan Vali Sezer, uyuşturucu tacirlerine de nefes aldırmadıklarını söyledi. 2024 yılının ilk 5 ayında 825 milyon 34 bin 484 TL değerinde çok sayıda uyuşturucu ele geçirdiklerinin altını çizen Vali Sezer, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız süreceğini söyledi.

"Trafik kazalarının yoğun olduğu bölgelerde çalışmalar yapılıyor"

Araç ve yolcu trafiğinin artmasıyla birlikte yollarda kazaların önlenmesine yönelik de tedbirlerin alınması gerektiğine değinen Vali Sezer, trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere birçok noktada kavşak iyileştirmesi, trafik işaretleri ve ışıklandırmalar gibi çalışmalar yapıldığını aktardı.

Motosikletli trafik kazalarında bir artış söz konusu olduğuna değinen Vali Sezer, ölümlü kazaların motosiklet kullanan sürücülerden kaynaklandığını aktardı. Araç sürücüleri ve yolculara dikkat etmeleri çağrısında bulunan Vali Sezer, Özellikle de motosiklet kullananların muhakkak kask takması ve koruyucu kıyafetlerini kullanmalarının çok önemli olduğunu ifade etti.

Uygulama noktalarında kontrolleri 2 kat artırdıklarını vurgulayan Vali Sezer, Geçen yıl 5 aylık dönemde 36 bin araç kontrolü varken, bu yıl 67 bin araç kontrolü gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Yunus Sezer, Edirne, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de son 5 ayda 210 terör örgütü şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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