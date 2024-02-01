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Edirne'de Sürücü Takla Atarak Nehir Kenarına Düştü - Son Dakika
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Edirne'de Sürücü Takla Atarak Nehir Kenarına Düştü

Edirne\'de Sürücü Takla Atarak Nehir Kenarına Düştü

Edirne Tunca Nehri kenarında meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla atarak nehre düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı ve otomobil vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

01.02.2024 14:37
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Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla atarak Tunca Nehri kenarına düştü.

Kaza, Edirne Tunca Nehri kenarında köprübaşında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 22 BH 192 plakalı Hyundai marka otomobil, Tunca Köprüsü kenarında bulunan merdiven basamaklarından takla atarak düştü. Nehir kenarında ters bir şekilde durabilen otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, çevredeki vatandaşlar da yaşanan kazaya hayret etti.

Daha sonra olay yerine çağrılan vinç ile otomobil olay yerinden kaldırıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Edirne'de Sürücü Takla Atarak Nehir Kenarına Düştü - Son Dakika
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