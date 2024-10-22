Edirne'de Takla Atan Araçta 2 Yaralı

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Edirne'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'de direksiyon kontrolünü kaybederek refüje çarpan otomobil sürücüsünün takla atması soncu iki kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Havsa istikametinde D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'de direksiyon kontrolünü kaybeden 22 ACL 110 plakalı otomobil sürücüsü orta refüje çarptıktan sonra takla atarak ters durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hafif yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.