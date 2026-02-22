Edirne'de Tehlikeli Anlar - Son Dakika
Edirne'de Tehlikeli Anlar

Edirne'de Tehlikeli Anlar
22.02.2026 05:55
Edirne'de, suya rağmen köprüden geçmeye çalışan iki kişi, polis uyarılarına rağmen risk aldı.

Edirne'de yağış sonrası suyla kaplanan Yalnız Göz Köprüsü'nde iki kişi, polis uyarılarına rağmen köprünün kenarından yürüyerek karşıya geçti. O anlar çevrede endişeye sebep oldu.

Edirne'de etkili olan yağışların ardından Yeniimaret Mahallesi ile şehir merkezini birbirine bağlayan Yalnız Göz Köprüsü'nün bir bölümü sularla kaplandı. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle köprünün bir kısmı kullanıma kapatılırken, şehir merkezine geçmek isteyen iki vatandaş polis ekiplerinin uyarılarına rağmen köprünün kanat kısmından yürüyerek karşıya geçmeye çalıştı.

Tehlikeli anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından endişeyle izlenirken, şahısların suya düşme riskiyle karşı karşıya kaldığı görüldü. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yağış sonrası su seviyesinin yükseldiği bölgelerde güvenlik önlemleri sürerken, vatandaşların yapılan uyarılara uyması istendi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Edirne, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Tehlikeli Anlar - Son Dakika

