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Edirne'de ticari taksi ile otomobil çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
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Edirne'de ticari taksi ile otomobil çarpışması: 2 yaralı

Edirne Kocasinan Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana gelen kazada, ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksinin arka sağ tekerleği yerinden çıkarken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapatıldı ve polis ekipleri inceleme başlattı.

Edirne\'de ticari taksi ile otomobil çarpışması: 2 yaralı
03.01.2024 - 16:55,
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Edirne'de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne Kocasinan Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner T. kontrolündeki 22 T 0050 plakalı ticari taksi ile Cüneyt Ç. idaresindeki 34 FBJ 820 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ticari taksinin arka sağ tekerleği yerinden koparken, 2 kişi ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan ticari taksi sürücüsü ve yanında bulunan yolcu ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol olay yerine çağrılan çekicinin otomobilleri kaldırması ile yeniden açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Edirne, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de ticari taksi ile otomobil çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika


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