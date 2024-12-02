Edirne'de Tır Kazası: 1 Ölü

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Edirne'de arızalanan aracı tamir edilirken başka bir tır çarptı: 1 ölü

EDİRNE - Edirne'de arızalanan aracının yol kenarında tamir edilmesini bekleyen tır sürücüsüne, seyir halindeki bir başka tırın çarpması sonucu önünde bulunan hafif ticari aracın altına savrularak, feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bağlı Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Polonya uyruklu tır sürücü Popowczak Mıeczyslaw'un tırında arıza yaşandı. Tırı yolun kenarına çeken Mıeczyslaw, çağırdığı tamirciyle tırı tamir etmeye başladı. Tırın yolda kalan kısmına çıktığı an Mıeczyslaw'a, seyir halindeki bir başka tır çarptı.

Galip Alan'ın kullandığı 50 DV 944 plakalı tırın çarpışması sonucu önde bulunan hafif ticari aracın altına sıkışan Mıeczyslaw, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralı tır sürücüsü Mıeczyslaw, ambulansla kaldırıldığı Lalapaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer tır sürücüsü Galip Aydın, ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.