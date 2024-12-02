Edirne'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edirne'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Edirne\'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Edirne'de arızalanan tırı tamir eden sürücü, başka bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

02.12.2024 22:30
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Edirne'de arızalanan aracının yol kenarında tamir edilmesini bekleyen tır sürücüsü, seyir halindeki başka bir tırın çarpması sonucu hafif ticari aracın altına savrularak hayatını kaybetti.

Kaza, Lalapaşa ilçesinde Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polonya uyruklu tır sürücü Popowczak Mıeczyslaw'un (71) tırı arızalandı. Tırı yolun kenarına çeken Mıeczyslaw, çağırdığı tamirciyle tırı tamir etmeye başladı. Tırın yolda kalan kısmına çıktığı sırada Mıeczyslaw'a seyir halindeki Galip A.'nın kullandığı 50 DV 944 plakalı tır çarptı. Tırın çarpması sonucu savrularak önde bulunan hafif ticari aracın altına sıkışan Mıeczyslaw ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı tır sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Lalapaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Galip A. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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