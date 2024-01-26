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Edirne'de Tır Şoförünün Çantasında Kaçak Altın Bulundu - Son Dakika
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Edirne'de Tır Şoförünün Çantasında Kaçak Altın Bulundu

Edirne'de bir tır şoförünün ceketi ve çantasında yapılan aramada, yaklaşık 50 bin euro değerinde kaçak altın takılar bulundu. Türkiye'den çıkış yapan tır, Bulgaristan tarafındaki Lesovo sınır kapısında durduruldu. Müfettişler, çanta ve cekette saklanmış üç paket sarı metal mücevher buldu. Kaçak altınların toplam ağırlığı 990 gram olarak belirlendi. Yapılan soruşturma sonucunda altın takılara el konuldu ve ön duruşma başlatıldı.

Edirne\'de Tır Şoförünün Çantasında Kaçak Altın Bulundu
26.01.2024 - 09:15,  Güncelleme: 09:17
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Edirne'de tır şoförünün ceketi ve çantasında yaklaşık 50 bin euro değerinde kaçak altın takılar buldu.

Türkiye'den çıkış yapan tır, Edirne'de bulunan Hamzabeyli sınır kapısının Bulgaristan tarafında bulunan Lesovo'ya geldi. M.K. isimli Türk vatandaşı sürücü, Türkiye'den Romanya'ya transit olarak taşınan kargoya ilişkin belgeleri sunarak, beyan edilecek başka bir şeyin olmadığını belirtti. Sonraki gümrük incelemesi sırasında müfettişler, folyoya sarılmış ve belgelerin bulunduğu bir el çantasında ve sürücü kabinindeki sürücü ceketinin cebinde saklanmış üç paket sarı metal mücevher buldu.

Beyan edilmeyen süs eşyalarının toplam ağırlığının 990 olduğu öğrenilirken. Uzman tarafından yapılan ilk incelemeye göre, bunların toplam piyasa değeri 50 bin euro olan 14 ayar altından (numune 585) yapıldığı belirlendi. Yakalama ile ilgili Yambol Bölge Savcılığının gözetiminde yürütülen soruşturmada kaçak altınlara el konuldu ve soruşturmacı gümrük müfettişi tarafından ön duruşma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Tır Şoförünün Çantasında Kaçak Altın Bulundu - Son Dakika


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