Edirne\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Fatih Mahallesi İbrahim Zagra Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.R. idaresindeki 34 MDC 047 plakalı otomobil ile H.A. kontrolündeki 22 HA 499 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE